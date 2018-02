ECOS DEPORTIVOS

EL TIGRE UNIVERSITARIO ACARICIÓ EL TRIUNFO ANTE (HEREDIANO) Y SE DEJÓ EMPATAR A 2-2….Uff y recontra uff, si te digo fino lector, ¿así como pues?, resulta que ahora que se enfrentaron estas oncenas dentro de la Concachampions, los ahijados del “Tormentoso” DT Ricardo “Tuca” Ferretti, iban como en caballo de hacienda ganando cómodamente a sus adversarios por dos “pepinos” a cero, pero, a decir verdad, ECOS Deportivo espera que alguien que sepa de este jueguito, qué les paso a los jugadores, pues dentro de la parte complementaria, nada le funcionó a los felinos, al grado tal lector aguantador que la oncena del HEREDIANO, quienes nunca bajaron la guardia, lograron emparejar los cartones casi al final de este encuentro, siguiendo con mi incredibilidad lector aguantador, no concibo como una oncena Campeona como lo son los felinos TGIRES Universitarios salen con tamaño descontrol. Deja del descontrol, fino lector, hasta el grado de que el arquero, Nahuel Guzmán, contribuyó con el empate al salir tardíamente a cortar un centro. ¡Ay nanita!, hubieras visto, lector aguantador, el rostro desfigurado del “Tuca” Ferretti, me imagino lector amable, que ni él creía que sus muchachos reaccionaran así, ahora …ahora, ya ni llorar es bueno, pero fíjate, lector conocedor, acariciaron la victoria y la dejaron ir, me imagino que el factor clave de este empate, fue meramente que la oncena del TIGRE se creyeron que los Heredianos se cansarían de pelear y ya vieron que no, ahora a seguir batallando, lo bueno de esto lector distinguido, es que la oncena que pelea un lugar a la siguiente ronda de esta Concachampions, tendrá que venir a tierras mexicanas, ¡exacto!, a territorio de los felinos y realmente el TIGRE tendrá que echar el resto de la carne al asador, pues tendrán que salir a congratularse con sus fieles seguidores y punto….QUE EL “GALLITO” JUAN FRANCISCO ESTRADA, VA POR EL TITULO DE LOS SUPER-MOSCAS ANTE EL TAILANDES SRISAKET…. Así lo declaró e oriundo de Puerto Peñasco, Sonora, y es que este próximo sábado, estará buscando otro Titulo Mundial para engrosar la lista de campeones dentro de este viril deporte de los puños. Mencionó el “Gallito” Estrada que le pondrá el extra, pues desea ceñirse la Corona de los Súper-Moscas, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, a decir verdad el “Gallo” Estrada, cuenta con el antídoto para derrotar al peleador Tailandés, pues este Boxeador de Puerto Peñasco, es reconocido por la afición porque en cada combate se entrega, no rehúye el zafarrancho y esto lo puede sacar a flote en este próximo combate, pero también, lector aguantador, hay que darle crédito al Campeón, pues el Tailandés tiene un récord bastante aceptable, es más, lector aguantador, el “Gallo” Estrada, tendrá que andarse con pies de plomo y no entrarle seguido al intercambio de golpes, tendrá que boxear lo más que pueda, pero faltan pocos días (tres), para ver en acción al “Gallito” Estrada y por ahí reza un refrán que dice….el que es gallo, donde quiera canta….y esto, es lo que los aficionados seguidores de este valiente peleador mexicano desean ver y punto….LE SIGUE LLOVIENDO EN SU MILPITA A LOS YA MERITO DE LA MAQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL….Uff y recontra uff, oye, lector aguantador, la neta camioneta que los cronistas de conocidas televisoras, se están dando la YUCA, es más, amigo lector, para ECOS Deportivos realmente estas críticas, (le huelen a Bullyng), ahora fue porque volvieron empatar dentro de la Copa MX contra la oncena de los Alebrijes de Oaxaca a un gol por bando, y de paso, claro, esta se lleva entre los pies al DT Pedro Caixinha y punto….. Nuestro espacio CHULUM. Por: Paco Castañeda R.

Ecosdeportivos09@hotmail.com Comentarios comentarios Previous Post Traición (Arrieros somos…)

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.