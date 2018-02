CHIVAS-PUMAS, PARTIDO PROTAGONISTA DEL BALOMPIÉ MEXICANO PARA ESTE FIN DE SEMANA…. Así es, lector amable, dado el tremendo “pique” deportivo que han generado estas escuadras, se espera que ahora que se confronten estas oncenas, salgan a relucir sí, pero demostrando quién es el mejor dentro del engramado y no con habladurías. El rebaño sagrado se meterá al Universitario al mediodía, para ambas oncenas los tres puntos son primordiales, pues tanto PUMAS como los ahijados del “Pelado” Matías Almeyda. Oye, lector amigo, lo que realmente está asegurado es el espectáculo que sin lugar a dudas los contrincantes ofrecerán al respetable, aquí veremos si realmente PUMAS desea que se le tome en cuenta que realmente este Puma realmente sí tiene la garra suficiente para pelear por los tres puntos y no son (unos lindos gatitos como lo ha señalado el señor Jorge Vergara), por esto y por muchas habladurías más que han mencionado los contendientes, ECOS Deportivos a calificado este partido como el protagonista del presente Torneo CLAUSURA 2018 del balompié mexicano y punto…..QUE LA DIRECTIVA DEL (PSV), APELARA EL CASTIGO DE 3 PARTIDOS QUE LE DIERON AL “CHUCKY” LOZANO POR UN LIGERO MANOTAZO A UN JUGADOR DEL HEERENVEEN… Así es, lector aguantador, a decir verdad realmente el castigo se antoja un tanto exagerado aplicado por los directivos de la (KNVB) de los Países Bajos, entonces ojalá y que la apelación sea considerada y que el mexicano sea castigado solamente por un partido fuera de las canchas, pero como estos señores tienen la batuta en sus manos, será un tanto difícil que revoquen el veredicto, pero en fin son cosas que pasan dentro de cualesquier partido de futbol y punto…..EN RUEDA DE PRENSA EL “PIOJO” MIGUEL HERRERA MENCIONÓ QUE AHORA QUE SE ESTARÁN ENFRENTANDO A LA ONCENA DEL SARPRISSA DE COSTA RICA, MANDARÁ UNA ONCENA CON REFUERZOS “BOMBA” PUES DESEA SACAR EL RESULTADO…. Así lo dijo el DT de los millonetas del América que el día de hoy se enfrentaran al Saprissa dentro de la Concachampions. ¿Qué quiere decir con esto?, que el “Piojo” sabe que cuenta con un plantel para pelear tanto en la Liga MX, como en esta Concachampions, y qué bien que este “bracucon” DT piense así, pues si logra el resultado en tierras Costarricenses, le será más fácil cuando el Saprissa visite el estadio Azteca. Bueno, lector conocedor, cuando menos esa es la intención del técnico mexicano, pero esperemos mejor a ver qué dicen sus oponentes ya dentro de este partido que se estará escenificando el dia de hoy en tierras Cosotarricenses y punto….Siguiendo con estos partidos dentro de la Concachampions, también los TIGRES del “Tormentoso” DT Ricardo “Tuca” Ferretti tendrán acción contra la escuadra del Herediano, ojalá y que los felinos logren sacar el resultado, pues ya en otras ocasiones se ha quedado al filo de la butaca, pero ahora, a decir verdad, también la escuadra felina, ha tenido un buen despegue y sobre todo que ya están jugando cual debe de ser en conjunto y una oncena jugando así los resultados son favorables, entonces tendremos el día de hoy la oportunidad de ver un futbol de 18 kilates y punto….. ECO RISAS…..Eran unos soldados que regresaban del campo de batalla, ya caía el atardecer, en la ladera de un cerro pastaban unas chivitas, los soldados que tenían bastante tiempo fuera de sus casas, pensaban en voz alta, uno dijo….ojalá y que esa chivita fuera una despampanante rubia, ya la estuviera correteando, otro dijo, ojala y esas chivita fuera una morenaza de fuego, uff y recontra uff, ¡ni pensarlo!, otro el mas leperón dijo….ojalá y fuera un poco más tarde, aquí hay chivitas de donde escoger….no le entendí y punto. Por: Paco Castañeda R.

