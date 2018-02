LA “BARBY” JUÁREZ RETUVO SU TÍTULO DE LOS GALLOS ANTE LA BOXEADORA URUGUAYA GABRIELA BOUVIER….Así fue, lector aguantador, la “Barbie” Juárez defendió con éxito su título de los Gallos ante esta fuerte peleadora. Pero vayamos por parte, lector fino, la boxeadora mexicana que ya cuenta con 38 años de edad, sigue demostrando del por qué ha ostentado algunos títulos dentro de esta difícil profesión, esta boxeadora ha sido todo entrega dentro de los cuadriláteros, al grado tal, lector aguantador, que le ha valido estar vigente en el ánimo del respetable, volviendo a este pasado combate celebrado en la Arena Coliseo. Ambas peleadoras se metieron en un toma y daca podríamos decir desde que sonó la campana llamándolas al Zafarrancho, la mexicana logró imponerse a la joven peleadora Uruguaya en las tarjetas de los jueces marcando una clara decisión unánime, el respetable se entregó con aplausos al gran desempeño de las contendientes. Con este triunfo, la “Barbie” Juárez en entrevista, mencionó que esto la anima para buscar el título de los Super-Gallos, por lo cual descansará algunos días para volver a los entrenamientos, pues considera que dentro de este peso, las contendientes pegan más fuerte. ECOS Deportivos que tuvo la bella oportunidad de disfrutar de las acciones, considera que esta gran boxeadora, llegará a la disputa del título de los Supergallos con posibilidades de obtener su cuarto título dentro de este deporte de los puños y punto….. LOS MILLONETAS DEL AMÉRICA EMPATARON CON UN GOL DRAMÁTICO ANTE EL TIBURÓN ROJO DEL VERACRUZ….Uff y recontra uff, ni duda cabe que en cualesquier deporte, de repente salta la liebre. En esta ocasión el Tiburón Rojo del Veracruz, ya tenía en sus dientes a los millonetas del América quienes empataron en tiempo complementario 1-1. Adecir verdad, ahora los refuerzos “Bomba”, andaban muy despistados al igual que el “Piojo” Miguel Herrera, no podrían creer que la oncena sotanera le estuviera en sus manos, con decirte fino lector que cuando cayó el gol de Bruno Valdez dándole el agónico empate a los millonetas del América, el “Piojo” Miguel Herrera festejó, como si hubiera conseguido el título, (así es el “piojo”). ¿Qué quiere decir con esto?, que el punto obtenido por la oncena de Coapa, los ubica al momento en primer lugar de la tabla con 16 unidades, el próximo rival de los ahijados del “Piojo” Herrera, será la oncena de “Canes” de la coqueta Tijuana y punto….. Ya que andamos por el rumbo de este popular deporte del futbol, déjenme les paso al costo a mis bastantitos lectores, que el DT Enrique “Ojitos” Meza, sin presumir tanto, está llevando a la oncena “Camotera” a pelear su lugar dentro de la cacaraqueada liguilla, pues el equipo de la franja cuenta con 13 puntos ocupando el cuarto sitio dentro de la tabla general. ¡Ah!, y sin tanto alboroto, a comparación de ciertos directores técnicos que a diario los cronistas deportivos de conocidas televisoras hablan de ellos, esto es para que aprendan los que no saben, que es mejor ser sencillos y no boquifloja. Sí, lector aguantador, como los que tú ya sabes quien, ojalá y que esta oncena que raya en ser humilde, logre el objetivo de llegar a la Liguilla y punto…..ECO RISAS…..Llega el circo al pueblo, el espectáculo “bomba”, era presentar al único hombre que se convertía en animal, distribuyeron miles de volantes anunciando esta increíble transformación, por la tarde noche, el circo estaba completamente lleno, el público después de varios actos de los artistas, se impacientó y empezó a exigir ver al único hombre que se convertía en animal!, salió un compa con capa y todo, dando vuelta en la pista, la gente empezó a gritar…que se convierta en animal…que se convierta en animal…el compa agarro el micrófono y les dijo….pues ¿qué no ven que desde hace rato, nomás le estoy haciendo al GÜEY?

