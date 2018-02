POR FIN LOS CAMPEONES TIGRES UNIVERSITARIOS REGRESARON A LA SENDA DEL TRIUNFO, 2-0 ANTE LA ESCUADRA ROJI-NEGRA DEL ATLAS….Asi fue lector aguantador, tal parece que es costumbre de esta oncena de los felinos de empezar a carburar cuando el Torneo está a medio camino, así esta oncena regia a clasificado a la cacaraqueada Liguilla en algunos torneos, nuevamente el goleador Francés Andr Pierre Gignac volvió a lucir enormidades, pues fue el autor del par de (pepinos), que quiere decir con esto?, que aguas con los ahijados del “tormentoso” DT Ricardo “Tuca” Ferretti, para ECOS Deportivos es el estratega número UNO en la actualidad, ya que agarramos este tema del Torneo CLAUSURA 2018 de la desangelada Liga Fut-bolera que disque Mexicana, a decir verdad lector sagaz, ECOS Deportivos no alcanza a comprender o mejor dicho sea, no entiende del porque los directivos que han pasado por la Federacion Mexicana de Fut-bol, en lugar de fortalecer el balompié mexicano, han llegado hasta lo que en estos días se menciona al respecto que desaparezca la Liga de Ascenso, todo esto no encaja dentro de las obligaciones que contrae un dirigente de altos vuelos al momento de tomar posesión, juran cumplir con su cometido que es de velar por el buen funcionamiento de este deporte en bien de sus representados, te imaginas lector fino, si de por si nuestros fut-bolistas no han logrado destacar cuando menos en eventos de alta envergadura llegar dentro de los primeros planos, y así con esta nueva idea de que desaparezca la Liga de Ascenso y descenso, uff y recontra uff, entonces mejor que desaparezcan todas las demás ligas inferiores , pues al fin y al cabo para maldita la cosa que los canteranos puedan aspirar en cumplir sus sueños de jugar en primera división, pues aparte de rezagarlos, ahora los quieren desaparecer y esto lector distinguido, es una aberración, algunos aficionados de hueso colorado conocedores de esta disciplina deportiva, nos han mencionado que, el fut-bol ya dejo de ser de carácter deportivo, se convirtió en un mercado cien por ciento de mercadotecnia y la ilusión de que en un chico rato, nuestros futbolistas mexicanos se codeen con los caballones de otros lares?, pues habrá que esperar a que los “Pulpos” que mueven este deporte, volteen a ver a nuestros canteranos mexicanos, este comentario fino lector, viene a colación de que el fut-bol de primera división, está sobrecargado de refuerzos “Bomba” y así no baila mi hija con el señor, ECOS Deportivos no quitara el dedo del renglón, al rato, o mejor dicho quizás ya se estén dando las cosas y que por debajo de cuerdas ya el fut-bol que disque mexicano, lleve el nombre de Liga de Fut-bol extranjera, Ah!, se me pasaba lector aguantador, pero dentro de esta Liga MX, ahí está una oncena que le dieron por llamar CHIVAS, en donde vemos jugar puros fut-bolistas Made In México, la pregunta a este respecto lector aguantador sería, porque los dueños de los equipos que conforman la Liga MX, no le calan y juegan sus torneos con puros jugadores mexicanos?, Ah!, pues tan sencilla es la respuesta, porque nuestro fut-bol, ya se convirtió en Mercadotecnia y párale de contar dijera nuestro buen amigo Manuelito Shimada, resumiendo: será mejor hacerle caso a lo que mis bastantitos lectores nos dicen, que de la noche a la mañana, no se compone nada, lo que vendría a ser lo mismo que de un de repente, se erradicara la corrupción, la pobreza extrema y que nuestros políticos hicieran su trabajo en bien de sus representados… AJA!!, y punto….Nuestro espacio CHULUM!!, dejamos solamente para enviar nuestro saludo deportivo que nos han pedido nuestros amigos que trabajan en Taquería BETO’S , Alan Zavala, a su señora madre Blanca, al tocayo Panchito y por supuesto al tremendo “Beto” Rodríguez, que a diario nos leen y punto….

