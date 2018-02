ECOS DEPORTIVOS

PARA BENEPLÁCITO DE LOS AFICIONADOS SIMPATIZANTES DEL BEISBOL DE LA GRAN CARPA, EL 21 DE FEBRERO ARRANCAN LAS ACCIONES DEL BEISBOL DE ESTUFA…..Así es lector aguantador, a decir verdad, lector amable, ya era hora de que los aficionados de hueso colorado, disfruten (disfrutemos de los buenos lances que nos regalan los peloteros de grandes ligas, además de ver en acción a los ya consolidados, ahora tendremos la bella oportunidad de ver en acción a varios jovencitos mexicanos que fueron invitados por algunos clubes para que se tomen una tacita de café, lógico lector amable para probar sus habilidades dentro del terreno de juego, entonces este arranque de juegos de fogueo, tendrán doble atracción, ojalá para bien de nuestro beisbol mexicano, nuestros peloteros aztecas logren el objetivo, que es sin lugar a dudas quedarse con el equipo grande, ya que andamos por este rumbo de nuestros players mexicanos, también veremos en acción a los bastantitos beisbolistas que ya militan en este beisbol gabacho, entonces lector aguantador, habrá que estar muy al pendiente del arranque de los partidos de fogueo que están ya a la vuelta de la esquina. ¡Ah!, deja te paso al costo, lector distinguido, que el lanzador de brazo equivocado, Jaime García, acaba de firmar contrato por un año con la escuadra de los Azulejos de Toronto, por ahí captaron nuestras antenas deportivas que el salario que devengará Jaime García, es por la suma de 10 millones de billetes verdes, Ah!, este lanzador que cuenta con 31 años de edad, estará rodeado de paisanos, pues este plantel cuenta con los servicios del abridor Marco Estrada y del gran relevista Antonio “Cañoncito” Osuna. ¿Qué quiere decir con esto?, que habrá que estar muy al pendiente cuando juegue esta novena de TORONTO. Lógico, lector aguantador, para posiblemente ver en acción a nuestros players mexicanos y punto…..CONTINÚA LA SERIE DE SEMIFINALES DEL BEISBOL DEL RECUERDO DE 50 Y MAS….Así es, lector amable, por ahí nos llegaron unas ondas hertzianas en donde nos dicen que, a partir de las 11 de la mañana de este Domingo 18 de Febrero, se estarán enfrentando las novenas de FICTICIOS contra el fuerte trabuco de TROKEROS, así que los fieles aficionados que domingo a domingo se dan cita al estadio mágico de la Tuxpan y la calle 23, estarán disfrutando de una doble cartelera beisbolistica, por la tarde, los dueños del terreno de juego el club deportivo-social 30-50 de Birriería El Compadre, buscará igualar los cartones en ganados contra sus adversarios en turno dentro de estas Semifinales. Sí, lector amable, irán contra la novena del Club TOROS. Entonces, si deseas pasar un rato de sano esparcimiento junto con tu distinguida familia, no lo pienses lector amigo, agarra tu nave y aterriza por la Tuxpan y la calle 23. Ahí exactamente se estarán desarrollando los grandes lances que aún son capaces de ejecutar los peloteros de esta categoría Master, peloteros que siguen dando glorias deportivas a este nuestro querido San Luis y punto…..LA NOVENA DEL EQUIPO “CUERVOS” ES EL VIRTUAL CAMPEON DEL SOFTBOL VARONIL CATEGORIA “NOVATOS”…Así de sencillo lector aguantador, ahora que estas novenas disputaron el título de la actual campaña de esta categoría, el equipo CUERVOS, se llevó el título a casita ganando los tres encuentros, bueno fino lector, algo tenían que perder los D’Backs, dirigidos por Miguel Aguilar, pues dentro de todos los departamentos se llevaron los trofeos, campeón pitcher siendo este el jugador Salvador Serafín, campeón Bateador, Arturo Barrón y en el departamento de Homerun, José Serafín, FELICIDADES al Campeón CUERVOS y a los Subcampeones D’BACKS y punto…. Nuestro espacio ya no dio más, entonces te invito lector amable el día de mañana a otro comentario más….Dios mediante. Por: Paco Castañeda R.

Por: Paco Castañeda R.
Ecosdeportivos09@hotmail.com

