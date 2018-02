Dudan que INE pueda contra las ‘fake news’

Para los diputados de Morena, el INE está descalificado para combatir las noticias falsas y es mejor dejar el asunto al sentido común de la gente. La coordinadora de la bancada morenista, Rocío Nahle, consideró como un absurdo el convenio firmado la semana pasada entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y Facebook para combatir las “fake news” o las noticias “de baja calidad”. “Ahora el INE va a decir qué notas son buenas y qué notas son falsas”, reclamó Nahle en conferencia de prensa en San Lázaro. “Como si Lorenzo Córdova tuviera tanta credibilidad o fuera tan imparcial; pues no: él es una persona parcial, recargada, como para que ahora en la redes sociales quieran manipular (diciendo) ‘esto es falso, esto es verdadero'”, dijo. La veracruzana afirmó que la guerra sucia ha alterado tanto la credibilidad de los ciudadanos que es mejor dejar el tema al sentido común de los mexicanos. “La gente tiene sentido común en este País. Se le engañó por mucho tiempo y ya los engañados llegaron a un límite”, dijo. Nahle puso como ejemplo su propio caso. El martes, la diputada local de Veracruz Eva Cadena, exhibida en video el año pasado recibiendo dinero, acusó a Nahle y al candidato de Morena a la Gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García, como los autores de la filmación. “¿Cómo creen que Morena contra Morena? Es un absurdo. Es un sinsentido”, afirmó Nahle y acusó una alianza entre Cadena y el Gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes, para hacer guerra sucia en el periodo electoral. Nahle exhibió una fotografía en la que aparecen casi juntos en una plaza Yunes y Cadena. Señaló que Yunes ha dejado de poner atención a la Gubernatura y se ha convertido en el jefe de campaña de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien busca sucederlo en el cargo. Comentarios comentarios Previous Post Amplía Salud Pública atención y servicios Next Post Abogado de Trump pagó a actriz porno

