¿Dónde están los Comisariados Ejidales?

El taller de capacitación que viene organizando el Presidente del Comité Regional Campesino Número 8 (CNC), José Mariano Peñuelas Andrade, dirigido a los Comisariados Ejidales, no solo debe incluir puntos relativos a la elaboración de convocatorias y actas de asambleas, sino que también debe abarcar el tema tan importante que es la formación cenecista. Claro que todo miembro de un Comisariado debe saber elaborar y distinguir los tipos de convocatorias que hay, pero más importante es que conozcan cuál es su responsabilidad al frente de un ejido. Esto último se ha visto que la mayoría no tiene la plena conciencia de ello, y la prueba es que ni asisten a las asambleas de los Módulos de Riego, de los Fondos de Aseguramiento, como tampoco a las reuniones de información que convoca el Distrito de Desarrollo Rural o la Junta de Sanidad Vegetal. Hay casi una total ausencia de los Comisariados en esos trabajos, lo que los imposibilita informar a sus representados el panorama del campo. Si los ejidatarios que buscan la dirigencia de su ejido tuvieran vocación de servir y formación, acudieran a esas reuniones para estar al tanto de lo que está pasando en el sector al que pertenecen y que viven de él. Debe reconocerse que líderes ejidales, como la profesora Elvira Cid, en La Grullita; Socorro Ames, de Monumentos, CAMPO POLITICO Por: Pedro Márquez p.noticiasnews@gmail.com y Luis Sánchez, del Independencia, sí tienen la preocupación de atender las convocatorias que se les hacen. Pero la ausencia en las asambleas ocurre porque no tienen formación de líderes o cenecista de convicción, buscan y aceptan la responsabilidad pero sin saber qué es lo que tienen que hacer. En muchos de los casos, los mismos grupos los llevan al puesto preparando la búsqueda de un cargo más lucrativo para otro compañero. Por ello, sería oportuno que el Líder de la CNC pidiera a personas que verdaderamente saben lo que es la CNC y los comisariados y lo que conlleva el presidirlos, como un Héctor Leyva Castro, un Juan Salgado Becerra o un Ramón Rodríguez Ochoa, para que capaciten a los presidentes ejidales. Estas personas ayudarían mucho, no solo a los Comisariados, sino también a los jóvenes cenecistas que Mariano Peñuelas está descubriendo en los ejidos, si el taller se abriera a todo el campesinado. La falta de vocación de servir que ha caracterizado a los comisariados en los últimos años, fue factor que de alguna manera también impactó a la CNC para que cerrara sus puertas. Obviamente, seria parcial si no mencionara la división de grupos que hay y que también influyó en lo mismo. Ojalá, pues, este taller sea útil y descubra en los lideres ejidales el amor por su ejido y por la CNC. LUIS PADILLA Sin duda alguna que la postura de los directivos de los Módulos de Riego Número 21 y 22 de amenazar con buscar la alternancia con los organismos de San Luis, llevando el caso a la asamblea de la SRL, significa una oportunidad de oro para que el Secretario de la SRL, el sanluisino Luis Padilla, demuestre de qué está hecho. Obviamente que Luis, como sanluisino no querrá pasar a la historia como el Secretario de la SRL que entregó la única posición que se tiene en el Distrito de Riego. Pero para ello, debe tener la habilidad política para convencer a los pretendientes de la alternancia, o bien, a sus compañeros de la SRL, es decir, a Leonardo Gaspar, presidente, y al tesorero, Heriberto Montoya Angulo, de que San Luis no puede ni debe quedarse sin una representación titular en el consejo. Luis, debe tener los conocimientos o el as bajo la manga para que esa alternancia no se haga, porque de lo contrario, serían tres años que los usuarios locales estarían sin que nadie los defienda en el Distrito. Sobre esto, Rafael Tapia, un usuario del Módulo 21, opinó que los sanluisinos por ningún motivo deben ceder la posición que tienen, porque como bajacalifornianos que son los organismos solicitantes de la alternancia, ya tienen dos posiciones. Estos son argumentos de peso que seguramente conoce Luis y que utilizara en la tribuna en el momento oportuno. Por lo pronto ya debe externar abiertamente su postura en este punto que cada día se está poniendo más interesante, pero que de ninguna manera conviene a Sonora.

