Directora de AWC pugna por control de armas

La directora asociada de AWC en el Sur del Condado de Yuma, Susanna Zambrano, manifestó su preocupación por el continuo fallecimiento de jóvenes en las escuelas del país a manos de tiradores. Espera que las protestas encabezadas por los jóvenes a nivel nacional logren un cambio y regulaciones más estrictas que restrinjan la adquisición de armas semiautomáticas, como la utilizada en el reciente asesinato de 17 personas en Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland, Florida. "Es desesperante que tantos niños estén muriendo en las escuelas. No estoy en contra de las armas, pero considero que debería haber un proceso más estricto para regular su adquisición. Los ciudadanos no deben tener acceso a armas de tipo militar", indicó Zambrano, cuya opinión en su perfil de Facebook desató la polémica entre sus seguidores.

