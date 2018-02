Dicen ‘no’ al acoso; aprueban coqueteo

Alicia Villarreal y María José aseguran que están a favor del coqueteo más no del acoso. Ante el escándalo de actrices que acusan de acoso sexual a productores, tanto en Estados Unidos como en México, las cantantes consideran que, para ellas, es aceptable una conducta de ligue, pero no cuando se trata de aprovecharse de otra persona en contra de su voluntad. “Hay un momento donde el coqueteo es muy bonito, y te sientes bien. Qué rico se siente que te digan: ‘bonita, sabrosita y todo eso’, de esos (hombres) abundan, pero hasta ahí. No se debe de exceder esa línea”, afirmó la Josa en entrevista. La poca educación, combinado con las ganas de salir adelante, ocasiona que muchas personas no se den cuenta de que otros se aprovechan de esa inocencia, agregó la intérprete de “Prefiero ser su Amante”. “Perdón, pero cuando estamos chavitos estamos tontas y tontos. Tener las hormonas alocadas y, sí, hay hombres que aprovechan que estamos en la mensa y que queremos salir adelante”, expresó María José. Sin embargo, Villarreal y María José coinciden en que el tema del abuso no sólo se desarrolla en el género femenino, también en el masculino. “Tenemos una obligación como padres de familia de darles un ejemplo a nuestros hijos porque también hay acoso a los hombres. “Yo he visto mujeres que están igual o peor que los hombres y te ponen todo el plato ahí en la mesa o en la cara y hay obviamente casos de hombres (que han sufrido acoso), muy poquitos, que se han escuchado”, dijo la Josa. “Ahí les hace falta ser más valientes quizás”, complementó Villarreal. Para demostrar el poder femenino, ambas cantantes se unieron a dueto para interpretar el sencillo “Sentimientos”, incluido en el disco La Villarreal, el cual marca el regreso de Alicia a la industria musical, tras ocho años de ausencia. Comentarios comentarios Previous Post No a la violencia Next Post Anaya exige a PGR comprobar delitos

