Desérticos atropellan 7-0 al Borussia Dormund

Los Desérticos mostraron brillo y presencia en el ataque en la pasada jornada de la Primera Fuerza C, cuando chocaron en un juego de pelota en que hicieron pedazos la portería del Borussia Dormund, por un marcador de 7 goles a 0. Juan Carlos Sillas, Luis Guzmán, Arturo Álvarez y todos los jugadores de Desérticos atacaban, defendían, burlaban y saltaban en busca de hacer pedazos a su rival de la pasada jornada del torneo que se desarrolla en el estadio Tingolo Velásquez. Jesús Dimas, Jesús Aguilar y Diego Villarreal le dieron profundidad a un equipo de Desérticos que utilizaba los diferentes carriles del Tingolo Velásquez para acercar el esférico. A veces por la izquierda, luego por la derecha, por todos lados llegaban los Desérticos en busca de dinamitar la meta enemiga. Más información en nuestra edición impresa.

