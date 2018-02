¿Desastre o estrategia?

Los panistas no dejan de sorprender, el registro de Leonardo Guillén Medina como –virtual candidato- a la diputación federal por el primer Distrito en Sonora tiene vertientes muy interesantes. Que a Lina Acosta no le dan los números para ganar la contienda constitucional, considerando la posibilidad de enfrentar a un difícil contrincante como Manuel Baldenebro ‘el balde’ (por el PES), que sigue con la estaca clavada por la derrota que le propinó Guillén a su fórmula en el 2012; y por otro lado a Gabriela González (por el PRI) una joven que viene empujando con un priismo aparentemente unido.

Y como en la política ‘se perdona pero no se olvida’, el apellido de la legisladora le está costando, particularmente por los aprietos en que su hermano Víctor metió al gobierno de Leonardo Guillén (2012-2015) siendo regidor de su propio partido.

Se dice que tras el ‘estacazo’, Lina busca ahora quien la pague, por lo pronto, está examinando una fórmula de regidores para lanzarse por la presidencia municipal de San Luis, y de paso hacerle ‘manita de cochi’ a Everardo López Córdova. ¡Hagan sus apuestas! Las razones de Paco Estuve un rato en la rueda de prensa que ofreció Paco Ochoa para celebrar un resolutivo del Tribunal Estatal en el que ‘tumba’ la coalición PAN-PRD en Sonora y aprovechando el ‘raite’, echando las campanas al vuelo para declarar que Acción Nacional deberá reponer el proceso interno para elegir a sus candidatos.

Me parece muy aventurado del presidente del patronato del Club Algodoneros, celebrar que con dicha postura el PAN deberá hacer una elección interna, lo que a la postre le permitiría al Paco ponerse en la lista de aspirantes, producto de su lucha.

Finalmente resulta un pequeño aliciente para quienes siguen a Ochoa Montaño este pleito entre David y Goliat, pero honestamente creo que ni Paco presume la posibilidad de que el TRIFE ratifique dicha resolución, y no porque no tengan razón en sus demandas, sino porque a estas alturas, el interés del sistema político por las elecciones 2018 está muy por encima del berrinche de un grupo de 21 panistas en el estado de Sonora. PAN vs PAN Unos le llamamos ‘devastación’, otros le dicen ‘estrategias’. El cataclismo que vive el panismo a nivel nacional convierte su ADN en su propio enemigo. A simple vista parece que las decisiones en las cúpulas panistas han rebasado las prácticas que históricamente reprendemos de otros partidos políticos. El grupo de beneficiarios por dichas decisiones se fue cerrando tanto que se convirtió en una burbuja muy pequeña que tarde o temprano reventará en los resultados electorales. ¿Entonces que busca el PAN?, sinceramente creo que examina cómo ganar perdiendo…ni yo me entendí. Comentarios comentarios Previous Post Organizan torneo de beisbol juvenil Next Post Previenen en el Valle delitos y accidentes

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.