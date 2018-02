Derrota anticipada

Finalmente un Partido político empezó a desarrollar una campaña sustentada en la planeación estratégica: El PRI. Tras varias semanas de “tiros” a tientas -con un objetivo aparentemente claro, pero sin un resultado inducido o deliberado (si pega, bueno, si no, ni modo)-, parece que al Tricolor ya ‘le cayó el veinte’ de lo que estará en juego el 1 de julio. En un lapso de apenas tres días, los estrategas del Partido ejecutaron dos jugadas, para mi gusto, magistrales, que vienen a demostrar que en una campaña se puede tirar duro y a la cabeza, incluso, sin miramientos, pero sin caer en la denostación barata de la que ya estamos hasta la coronilla. 1.- El fin de semana, el PRI lanzó un spot de intercampaña en el que echa mano de imágenes del líder sindical de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, y de la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, al tiempo en que advierte sobre el riesgo de perdonar a quienes han violentado la ley. “Ir hacia atrás es perdonar a los criminales, ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes”, se escucha en el promo. ¿Por qué es magistral? Porque se ataca, en el momento preciso y sin tapujos, un tema que por sí solo ha debilitado a Andrés Manuel López Obrador (a ‘Napo’ le ofreció una candidatura al Senado y a la Maestra le ha ‘apapachado’ a toda su gente, imagínese usted), y de paso le remarca al electorado que votar por el candidato de Morena es poner el carro en reversa. Es magistral también, porque en ningún momento del video se menciona el nombre de AMLO (pero ya todos sabemos que va dirigido a él), lo que evita la posibilidad de veto por parte del Instituto Nacional Electoral. 2.- Ayer, el dirigente nacional del PRI subió un video en el que explica las supuestas ‘transas’ en las que han venido involucrando al candidato del PAN, Ricardo Anaya. Con el pretexto de que sus ex alumnos de la UNAM y ‘diversas personas’ le han preguntado cómo ‘corre el agua’ con el asunto, saca una conclusión en la que francamente sí pone a pensar a más de uno. Palabras más, palabras menos, compara el caso Anaya con el de un niño que compra un celular de 10 mil pesos, a pesar que su único ingreso son los ‘domingos’ que le dan en su casa, y luego vende el teléfono y resulta que a los días aparece con un carro, lo que preocupa profundamente a sus papás, pues por simple lógica saben que algo no huele bien. “… Pues efectivamente, eso es lo mismo que le pasa a Ricardo Anaya”, arremete Ochoa Reza en el video tras recordar que el propio candidato declaró que su sueldo como legislador era de 90 mil pesos al mes y que recibía la ayuda de sus suegros para financiar la escuela de sus hijos que vivían en Atlanta. Y clava la estocada: “Ahora sabemos que todo eso era una mentira. Cuando Anaya era Diputado compró un terreno en Querétaro por 10 millones de pesos. ¿Cómo le alcanzó el dinero?”, pregunta tras advertir que el panista no ha presentado los comprobantes de algún préstamo solicitado para esa operación, y termina acusándolo de ‘triquiñuelas’ por vender el predio en referencia, ahora con una bodega construida, en 54 millones de pesos, a una empresa catalogada por el SAT como ‘fantasma’. “La transa incluye empresas fantasma, triangulación y lavado de dinero. Anaya es un dos caras, es un mentiroso y es un corrupto”, remata el dirigente priista. ***** Usted coincidirá conmigo, la inclusión del “Chilaquil” Santeliz en la fórmula de la coalición Morena-PES-PT, es la firma de una derrota anticipada para el aspirante a la Alcaldía, Santos González Yescas. Y es que el problema no nada más es la carga negativa que pesa sobre su persona, sino la estela de querellas de los cuales Agencias del Ministerio Público, del Fuero Común y Federal, y Juzgados de Distrito, de Mexicali y Nogales, pueden dar cuenta si alguien que sepa nada más un poquito de leyes se las solicita -algunas ya no tienen efecto, aclaro, pero otras siguen ‘calientitas’. Honestamente yo creía a Santos más inteligente… Pero bueno, si López Obrador es amigo del ‘Napo’ y la Gordillo (dos ‘fichitas’ de grandes ligas), lo de Santos y la ‘Galatzia’ sanluisina son simples vanalidades. ¿No cree usted? Comentarios comentarios Previous Post Una apretada liguilla de cuartos de final protagonizan los Maquiladores del soccer, de la Bose, y la Coca-Cola. Next Post Advierten peligro de nuevos pozos

