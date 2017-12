Denuncia también acoso de Weinstein

Salma Hayek denunció que Harvey Weinstein también la acosó.

La actriz mexicana rompió el silencio a través de una columna publicada el martes en The New York Times, en la que narró que los episodios de acoso fueron durante la producción de Frida, con Miramax, empresa de Weinstein.

“Él me dijo sí, y yo sabía que era mi turno de decir no. No a abrirle la puerta a todas las horas de la noche, hotel tras hotel, locación tras locación, doquiera que él se apareciera inesperadamente, incluyendo una locación donde yo estaba haciendo una película en la que él no estaba relacionado.

“No a tomar una ducha con él. No a dejarlo verme mientras me tomaba una ducha. No a dejarlo darme un masaje. No a dejar que un amigo desnudo me diera un masaje. No a dejarlo darme sexo oral. No a desnudarme con otra mujer. No, no, no”, contó la veracruzana, de 51 años.

Las cosas escalaron cuando, tras muchas negativas, Harvey Weinstein la amenazó con matarla.

“El nivel de sus tácticas de persuasión fue de hablarme dulcemente a una ocasión, en la que un ataque de furia, dijo las terribles palabras: ‘Te mataré, no pienso que pueda'”, narró la estrella de Una Cena Incómoda.

Hayek detalló que luego de eso Harvey cesó el acoso, pero que al iniciar la grabación de Frida le puso múltiples trabas para seguir con el proyecto, las cuales tuvo que resolver la actriz pidiendo favores, como reescribir el guion, a sus amigos

Weinstein se dijo entonces preocupado, porque la intérprete no se veía sexy en la película, y la obligó a hacer una escena de sexo con otra mujer, señaló Hayek

“Él me ofreció una opción más para continuar. Me dejaría terminar la cinta si aceptaba hacer una escena de sexo con otra mujer. Y él pedía desnudez total de la parte frontal.

“Él estaba constantemente pidiendo más piel, más sexo. Una vez ante, Julie Taymor lo convenció de que se conformara con un beso al final de la escena de tango, en lugar de una escena de hacer el amor, que él quería que rodáramos entre el personaje Tina Modotti, interpretado por Ashley Judd, y Frida”, explicó.

