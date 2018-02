Definen a los ocho de la Primera B

Los ocho mejores equipos de la Primera Fuerza B han quedado definidos hacia su participación en la liguilla, programada para iniciar este fin de semana. El equipo de la Coca-Cola se dedicó a hacer pedazos a cuanto rival se la puso enfrente a lo largo de toda la temporada regular. Eso le permitió finalizar en el primer lugar de la tabla de posiciones. El Suterm Tuvo un excelente desempeño a lo largo del torneo organizado por la Primera B. Los “Perros Eléctricos” desarrollan un futbol vertical que les permite llegar de manera fácil a la meta enemiga. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Piden estudiantes control de armas Next Post ECOS DEPORTIVOS

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.