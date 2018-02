Cunden en Somerton accidentes de autos

La racha de accidentes en el área de Somerton continúa. De acuerdo a un reporte del Departamento de Bomberos Somerton/Cocopah, entre el 15 y 16 de febrero se registraron cinco colisiones. La primera fue a las 12:33 de la tarde del día 15 en la calle County 21 y Avenida I e involucró a un solo vehículo con un único ocupante, un hombre de más de 20 años, quien conducía un Chevrolet Silverado. De acuerdo a su declaración, éste perdió el control y rodó. Fue transportado al Centro Medico Regional de Yuma (YRMC) para una evaluación adicional. A las 2:28 de la tarde, unidades de SCFD fueron enviadas a la carretera 95 y la avenida H donde tuvo lugar una colisión y volcadura que involucró a un sedán negro y a un blanco. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post ‘Narcos’ trafican con credenciales Next Post “Cementerio”…

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.