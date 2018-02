¡Cuervos, campeones!

Los Cuervos se coronaron como los absolutos campeones del torneo, categoría Novatos Nocturno, organizado por la liga local de la pelota blanda, tras vencer a los DBacks, por un marcador de 13 carreras a 10. Eduardo Pacheco lanzó por los Cuervos, en relevo del abridor Roberto de Haro, y se llevó el triunfo en el juego de pelota desarrollado el pasado jueves por la noche en el estadio Lázaro Cárdenas, ubicado en la avenida Obregón y calle 38. Alonso Coronel lanzó por los DBacks y cargó con el tremendo tropezón. Roberto de Haro inició por los Cuervos y, a base de velocidad y precisión en sus tiros al plato, enfrentó de buena manera a los DBacks por cuatro entradas y un tercio. Eduardo Pacheco llegó en su auxilio y fue capaz de contener a los DBacks, que amenazaban con faltarles el respeto a los Cuervos. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Invitan a disfrutar carrera sin riesgo Next Post Rechazan que menores salgan solos del país

