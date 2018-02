Critica Donald Trump a Oprah en las redes

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la magnate de los medios, actriz y presentadora de televisión Oprah Winfrey en su cuenta de Twitter por un segmento en el programa 60 Minutes, de la cadena CBS y reiteró que esperaba competir con ella en la carrera presidencial del 2020. Winfrey, quien es colaboradora del programa de CBS, encabezó un panel de 14 votantes demócratas, republicanos e independientes de Grand Rapids, Michigan, en una serie de discusiones sobre el primer año de Trump en la Casa Blanca. “Acabo de ver a una muy insegura Oprah Winfrey, a quien llegué a conocer muy bien en algún momento, entrevistar a un panel de personas en 60 Minutes”, escribió el Presidente en Twitter. “La preguntas eran parciales y sesgadas, los hechos incorrectos. ¡Espero que Oprah se presente como candidata para poder exponerla y derrotarla como hice con otros!”, agregó Trump. Winfrey ha dicho a varios medios, incluyendo a Entertainment Weekly, que no buscará la nominación a la presidencia estadounidense, pero que lo ha considerado, en vista de la reciente especulación de la prensa. Entre los panelistas hubo votantes que dijeron amar a Trump cada día más, mientras que otros cuestionaron la estabilidad del Mandatario. Winfrey no hizo declaraciones a favor ni en contra del Presidente durante el programa. Pero sí hizo preguntas a los votantes sobre si el país estaba económicamente en mejores condiciones o si la imagen de Estados Unidos en el exterior se estaba deteriorando. Comentarios comentarios Previous Post Fomentarán tecnología entre los adolescentes Next Post Operativo Mochila es permanente

