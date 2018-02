Convocan a reflexionar en época de Cuaresma

La Cuaresma es un tiempo que Dios da y que sirve de arrepentimiento y también de reflexión, para ser mejores en la vida diaria, declaró el padre Luis Sandoval Sandoval el periodo que empezarán a vivir los católicos a partir de mañana. “… Cada año se tiene esa oportunidad de subsanar las faltas que se han cometido”, señaló tras agregar que el Señor no busca la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. “Esa es precisamente la intención que persigue este tiempo”, puntualizó. El párroco de la Iglesia Cristo Rey informó que ya todo está listo para la celebración del Miércoles de Ceniza y para que la comunidad católica asista a la conmemoración. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Muere conductor; choca con el tren Next Post Federales ‘levantados’ tienen un año en PGR

