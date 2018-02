Contundente triunfo de Toros por 5-1

El poderoso brazo de Teódulo Camacho llevó a su equipo de Toros a obtener un valioso triunfo de 5 carreras a 1 cuando chocaron ante el Club 30-40 en uno de los juegos de pelota de la pasada jornada de la liga Máster del beisbol local. Alberto Fraijo tiró por los del Club 30-40 y cargó con el doloroso descalabro. Alberto Fraijo y Teódulo Camacho protagonizaron un cerrado duelo durante los primeros capítulos y eso los llevó a coleccionar una buena cantidad de argollas en el juego de pelota, celebrado a temprana hora del pasado domingo en el espacio deportivo de la avenida Tuxpan y calle 23. Héctor Vizcarra, Valente Delgado, Roberto Vizcarra, Francisco Leyva, Manuel Cervantes, Rafael Cervantes, Francisco Córdova, Óscar Medrano, Juan Cornejo y Miguel Cervantes no pudieron conectar la pelota en el primer tercio del partido. Hicieron su primera carrera en la tercera entrada. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Abogado de Trump pagó a actriz porno Next Post ECOS DEPORTIVOS

