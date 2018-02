Contratista falleció en choque con tren

El Departamento de Policía de Yuma (YDP, por sus siglas en inglés) confirmó que el conductor del Toyota, Sequoia, blanco, 2016, que murió el domingo al colisionar con un tren en Yuma, era Drew Pilkington, presidente y propietario de LPC Construction, empresa que tuvo a su cargo la obra del City Hall de Somerton. Trascendió que Pilkington se quitó la vida, aunque la vocera de YPD, sargento Lori Franklin no lo pudo confirmar oficialmente. “No tengo esa información y no hay nada en este momento para poder decirlo. Nuestro equipo de tráfico aún está investigando el accidente”, señaló. El choque ocurrió poco antes de la 1:45 sobre las vías del tren cerca de la avenida 5½ E. Pilkington de 36 años se dirigía hacia el oeste por las vías del tren cuando colisionó con el tren que viajaba hacia el este y fue declarado muerto en la escena… Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post ¿Ya sabes de dónde viene San Valentín? Next Post Suma Morena a priista; ya tiene 50 diputados

