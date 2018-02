Confrontaría Trump atacante de Florida

El Presidente de Estados Unidos, aseguró durante un encuentro con Gobernadores de varios estados que de ser posible hubiese enfrentado al tirador responsable de la muerte de 17 personas de una escuela de Florida incluso sin estar armado, al criticar el papel de los agentes en el lugar de la tragedia. “No lo sabes hasta que lo pruebas, pero pienso, realmente creo que hubiera entrado ahí, incluso sin tener un arma, y creo que la mayoría de la gente de este cuarto habría hecho eso también”, señaló el Mandatario. Durante el encuentro, el republicano retomó su propuesta de considerar el tratamiento en instituciones mentales para evitar más tiroteos masivos como el de Florida. “Vamos a tener que empezar a hablar de instituciones de salud mental”, aseguró el Presidente al agregar que antes era más fácil atrapar a personas que estaban a punto de explotar. “Podrías atrapar a alguien así (…) No se puede arrestarlo, supongo, porque no ha hecho nada” aseguró el Mandatario sobre las advertencias previas acerca del comportamiento de Nikolas Cruz, presunto responsable del tiroteo en Parkland, Florida Asimismo, Trump aseguró que no esperaría a la resolución del Congreso sobre la prohibición de los dispositivos conocidos como bump stocks, los cuales convierten fácilmente un arma semiautomática en automática, por lo que emitiría una orden ejecutiva al respecto. Además, aseguró haberse reunido con miembros de Asociación Nacional del Rifle (NRA), quienes manifestaron sus intenciones de colaborar en el tema. “Ellos quieren hacer algo, aseguró el Mandatario estadounidense durante su intervención. Comentarios comentarios Previous Post Igualan Juventus y Cardenales Next Post Horario de invierno terminará mañana

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.