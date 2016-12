Confían que se pueda importar autos por SL

Hasta el momento no es oficial que no se vaya a importar autos por San Luis, ya que la Secretaría de Economía no ha dicho nada al respecto.

El dirigente de la Cámara de Comercio (Canaco) local, Álvaro Gutiérrez Esquivel, declaró que las reglas de operación van a cambiar, pero no han sido dadas a conocer.

“… En este momento, si alguien quiere importar autos por San Luis, sí lo puede hacer, todo esto es una presunción de una plática que se tuvo con el Administrador General de Aduanas, Ricardo Treviño, a finales de noviembre pasado con varios presidentes de Cámara”, comentó.

Agregó que el funcionario federal dijo que San Luis “posiblemente” quedaría fuera de las importaciones, que solamente sería por Tijuana y Mexicali.

Expresó que no existe una razón concreta por la cual esta frontera no sería considerada para importar vehículos, ya que la decisión era “de arriba”.

“Se supone que eligieron a ciudades cercanas a otras para tomar esa decisión, pero no ha salido en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de la importaciones; ahorita se puede importar, siempre y cuando los vehículos cumplan con las condiciones del año pasado”, dijo.

Los requisitos para anotar vehículos son que no esté atados a un proceso legal en Estados Unidos (no robados), cuenten con el certificado de origen, que las unidades cuenten con ciertas condiciones físico-mecánicas (que no sean autos chatarra, estándares de condiciones contaminantes, etcétera), entre otros.

Gutiérrez Esquivel, en el caso de que San Luis quede fuera, dijo que esa medida le va a “pegar” fuertemente al sector automotriz local, pero que la Cámara seguirá luchando porque a esta ciudad sea incluida en las nuevas reglas de operación.

“Nosotros, como San Luis, perderíamos competitividad, vamos a estar en lo mismo, con negocios involucrados en importaciones bajos en sus ventas”, señaló.

