Centro Juvenil renueva su rostro y programas

Después de 11 años, el Centro Juvenil de San Luis lucirá una imagen renovada y además, implementará programas para beneficiar a la juventud y niñez de esta ciudad. Personal de Parques y Recreación está trabajando en darle un nuevo aire al lugar, donde diariamente acuden un promedio de 100 niños y jóvenes a tomar ventaja de los diferentes programas sin costo que se ofrecen desde su apertura en 2007. De acuerdo al nuevo coordinador del lugar, Enrique Partida, pronto se dará a conocer el programa de clases en esta nueva etapa, que se caracterizará por un concepto más académico y donde se les brindará a los niños apoyo para hacer sus tareas. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Estará atenta Fiscalía ante delitos electorales Next Post Vence Cardenales 2-1 al Oro

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.