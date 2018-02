Cantarán Lafourcade y Gael en los Óscar

Los mexicanos Gael García Bernal y Natalia Lafourcade interpretarán junto al estadounidense Miguel el tema “Remember Me”, de la película de animación Coco, en la gala de los Óscar, en la que podría llevarse el premio a Mejor Canción, anunció este viernes la Academia de Hollywood. Junto a ellos, Mary J. Blige, Andra Day, Keala Settle, Sufjan Stevens y Common serán los otros artistas encargados de interpretar las canciones nominadas al Óscar en la gala de esta 90 edición, que se celebrará el próximo 4 de marzo. Bernal, Lafourcade y Miguel se encargarán de “Remember Me”, un tema de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, el cual es el principal de la película de animación ambientada en el tradicional Día de los Muertos de México. “Remember Me” era la favorita para hacerse con el Globo de Oro a la Mejor Canción, pero perdió frente a “This is Me” de El Gran Showman. Los dos temas están de nuevo nominados al Óscar y son los candidatos a hacerse con la estatuilla. En la gala de los Óscar “This is Me” será cantada por Settle, mientras que Stevens interpretará “Mystery of Love” de Llámame por tu Nombre. Bligue, que además está nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Mudbound: El Color de la Guerra cantará el tema principal de este filme, “Mighty River”, y Common y Andra Day se encargarán de “Stand Up For Something”, del filme Marshall. El anuncio de los intérpretes de las canciones nominadas se une a una larga lista de presentadores ya conocidos para la gala de la 90 edición de los Óscar. Entre ellos están Gal Gadot, Mark Hamill, Armie Hammer, Óscar Isaac, Lin-Manuel Miranda, Gina Rodríguez, Eva Marie Saint, Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Margot Robbie, Emma Stone y la actriz chilena Daniela Vega, protagonista de la cinta de Chile nominada al Óscar Una Mujer Fantástica. Comentarios comentarios Previous Post ECOS DEPORTIVOS Next Post Algodoneros al baile

