Cae por amenazas un hombre vicioso

En rápidas acciones, la Policía Municipal logró detener a una persona que se introdujo a un domicilio que no le corresponde, y amenazar a la propietaria con un cuchillo para después pretender darse a la fuga. Fue a las 17:00 horas del martes cuando se reportó que un sujeto se introdujo al patio un domicilio en la colonia México, quien al ser sorprendido por la propietaria que se encontraba en el interior de la vivienda, este la amenazó con un arma blanca, tipo cuchillo, diciéndole que la iba matar. Pero cuando la dama le dijo que iba a llamar al número de emergencias 911, el hombre salió corriendo por la vía pública. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Espera Paco Ochoa elección interna Next Post Ven con optimismo negociación de TLC

