Black Lions se agigantan ante las Huesitos

Las jugadoras de Huesitos sufrieron en serio en la pasada jornada del torneo organizado por la liga Femenil del futbol local, cuando enfrentaron a las Black Lions en un juego de pelota en que las felinas se alzaron con el triunfo por un contundente marcador de 8 goles a 0. El equipo de Black Lions mostró su mejor versión en su partido del pasado sábado por la tarde. La forma en que Nohemí Álvarez, Anabel Villafaña, Sara Rodríguez, Karen Andrade, Saraí Gómez y Jazmín Alatorre manejaron el esférico era un homenaje al futbol. Los pases, las recepciones, los avances y todas las acciones desarrolladas por las Black Lions emocionaban a los amantes del soccer que se encontraban en las gradas de la cancha del Musical. El recital futbolero de las Black Lions fue impresionante. Más información en nuestra edición impresa.

