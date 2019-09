Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









El presidente municipal expresó que “estamos a unos pasos de mejorar la seguridad pública”

El presidente municipal, Santos González Yescas, aseguró que están a unos meses de lograr una mejora considerable en el tema de seguridad pública. Así lo señaló, durante la entrega de armas cortas y largas a elementos de la Policía Municipal,

Santos González ventiló que está en pláticas con el Teniente Coronel Julián Leyzaola, quien fue jefe de la policía de Tijuana y de Ciudad Juárez, Chihuahua.

«No lo había platicado, pero tengo tres semanas consecutivas en pláticas con Julián Leyzaola allá en Juárez, un hombre bien preparado en temas de seguridad», dijo el munícipe.

Agregó que también ha sostenido pláticas con otras personas, porque el tema de seguridad pública le preocupa mucho.

González Yescas aseguró que en los próximos meses se verán resultados, ya que se ha estado preparando muy bien en la materia.

En el evento donde también se hizo entrega de reconocimientos a policías que participaron en un curso de identificación de autos robados, y se entregó una grúa al Departamento de Tránsito, recalcó que no hay arreglos de su persona o su familia, con grupos delictivos.

«Ni yo ni mi familia y lo digo de frente, se los digo a todos y se los digo de corazón, yo he asumido el costo político, lo he absorbido, me han dicho muchas cosas, pero me he estado preparado muy bien en materia de seguridad», comentó.

EL EQUIPO ENTREGADO

Fueron 25 armas de fuego las que se entregaron a los elementos de seguridad pública, entre ellas 15 pistolas, modelo Glock 17; 5 armas largas, Heckler, modelo G3, y 5 Carabinas M4. La grúa es un vehículo marca Dodge, línea Ram, modelo 2008,

Aseguró que la adquisición se realizó con recursos propios del Ayuntamiento, con una inversión de 568 mil pesos.