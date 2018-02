Avalan para Senado a 7 independientes

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que sólo siete aspirantes independientes cumplieron de manera legal los requisitos de firmas para obtener la candidatura al Senado de la República; destacan el jalisciense Pedro Kumamoto y el sinaloense Manuel Clouthier. Por el contrario, indicó el organismo, dos aspirantes que habían cumplido con los requisitos de recolección y dispersión de rúbricas quedaron descalificados debido a que un alto número de sus apoyos fueron apócrifos. Se trató de Jorge Arturo Gómez González, de Aguascalientes, y Raymundo Vázquez Conchas, de Tlaxcala, quienes presentaron un alto número de copias de credenciales de elector y credenciales no válidas. Gómez González reportó 36 mil 275 firmas, de las cuales, el 85 por ciento se consideraron inválidas: 15 mil 568 fueron obtenidas fotocopias de credencial de elector; 284 fueron de credenciales no válidas; y 4 fueron obtenidas con credenciales apócrifas o “simuladas”. Vázquez Conchas acumuló 32 mil 779 apoyos, de los cuales 52.96 por ciento se declararon inválidos: 9 mil 302 fueron obtenidos con fotos de credenciales de elector; 620 a través de documentos inválidos; y 3 de simulaciones de credencial. El INE informó que dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) con la finalidad de que revise los casos. “Se van a hacer las denuncias correspondientes ante la Fepade”, señaló Favela. Además de Kumamoto y Clouthier, los aspirantes que cumplieron los requisitos de acopio y distribución geográfica de firmas fueron Lorenzo Ricardo García de León, de Baja California Sur; y el ex Gobernador Pablo Abner Salazar, de Chiapas. Así como Soledad Romero, de Guerrero; Raúl González Rodríguez, de Nuevo León; y Obed Javier Pérez, de Tlaxcala. Comentarios comentarios Previous Post Prohíben pendones y pintas en la calle Next Post Fomentarán tecnología entre los adolescentes

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.