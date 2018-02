Augusto: el dedazo del PRI

La aplanadora del Partido Revolucionario Institucional, con sus prácticas, continúa desanimando a la base priista, pues en Baja California los Priistas siempre han estado a merced de que el dedo de la ciudad de México apunte en determinada dirección, como ha ocurrido en los últimos años, con Viki Noriega, Amador Rodríguez Lozano y en los últimos días con Celestino Salcedo Flores. En columnas anteriores nos comprometimos con ustedes mis seis lectores, que acudiríamos al aniversario del Asalto a las Tierras que se celebra cada año en el Ejido Michoacán de campo, efectivamente se dejaron ver algunos aspirantes a la precandidatura por la Diputación Federal, principalmente en tratándose del Primer Distrito Federal Electoral que es el área de mayor atención del que esto escribe, principalmente en tratándose de la Jurisdicción Delegacional de Ciudad Morelos y que es parte del Primer Distrito. Para el evento principal se señalaron las 10:00 horas en la que estaría presente el Lic. Francisco Vega Gobernador del Estado más a los campesinos de la CNC se les cito a las 8:00 horas en la casa de la señora María como una costumbre anual y cuyo Coordinador del evento lo fue Celestino Salcedo Flores, evento que tuvo una asistencia de 500 personas aproximadamente, más una gran minoría no eran campesinos. En el evento hizo uso de la voz el Presidente, no líder, de la CNC el regidor Francisco Javier Cital Camacho, mismo que en su discurso hablo de Peña Nieto, José Antonio Meade Curibreña (al estilo Priista de antaño) y no objetiviso alguna gestoría en favor de los campesinos, mucho menos se refirió al problema del AGUA y al problema con la Constelation Brand, pero tampoco se solidarizó con los campesinos que luchan por la Defensa del agua, a quienes ha dejado solos en esa lucha. Posteriormente hizo uso de la voz Celestino Salcedo Flores, mismo que omitió todo lo relacionado con los problemas del campesinado, como son créditos oportunos, falta de volúmenes de agua, precios objetivos, acaparamiento de tierras rentadas, no hablo del estado de postración en que se encuentran los campesinos. Dio un discurso romántico por el asalto a las tierras de hace más de ochenta años, discursos que los campesinos ya no quieren escuchar. Lo más relevante fue cuando le dijo al Presidente del Partido ´´LO QUEREMOS, LO RESPETAMOS Y LO NECESITAMOS´´. Se dejaron ver en el evento Sergio Avitia Nalda, Guillermo Alderete Has, Lic. Veana, Héctor Soto Ibarra, Sandra repartiendo chalecos a personas ajenas a los campesinos, El Ing. Antuna, Juan Hernández, Sixto Sosa Coronel, Manuel Carrasco, la ex candidata perdedora Ana Elizabeth López Sotelo, así como representantes de la costa. Ahora bien, al principio hablamos del dedazo que ha existido en el PRI, hay que recordar que Joel Ayala impuso a una panista en el PRI a la Lic. Virginia Noriega, Castro Trenti impuso a Amador Rodríguez Lozano, no obstante que este se fue de su partido y contendió en contra del Pri en un partido antagónico, hoy lo hace Augusto Gómez Villanueva con Celestino Salcedo Flores que ya contendió en contra del PRI en un partido antagónico y nunca ha habido oposición en tal sentido, sin importar que no tengan la más mínima participación política, razón por la cual los miembros de cada partido deben defender dignamente la intromisión de extraños. De lo anterior se desprende que desde la ciudad de México se está pisoteando la libertad y la Democracia de Baja Californiana. En las siguientes columnas hablaremos de los candidatos de otros partidos que sean considerados como arribistas. En el Sub Comité Municipal del PAN ya empiezan a observarse ciertos movimientos más en el PRI no existe ningún punto de referencia.- POR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD. Gracias.

