Atemoriza CDMX temblor y réplica

Un sismo de magnitud de 7.2 y una réplica de 5.9 sacudieron ayer por la tarde la Ciudad de México y otras entidades del País, lo que dejó hasta ese momento daños menores en fachadas y bardas. El Sismológico informó que el epicentro del temblor ocurrido a las 17:39 horas tuvo lugar a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Decenas de capitalinos desalojaron inmuebles ante el movimiento telúrico, algunos de ellos entre el pánico tras la tragedia vivida en el temblor del 19-S. El sismo generó algunas fallas eléctricas en colonias como Roma Sur, en Cuauhtémoc, y Presidentes, en Álvaro Obregón. También semáforos se apagaron en Eje Central y en el cruce de Municipio Libre y División del Norte, donde se registró un choque. En una de las zonas más afectadas por el temblor del 19-S, la fachada de un edificio se desprendió en el cruce de Sonora y Ámsterdam, pero ahí tampoco se habían reportado personas heridas. Cincuenta y siete minutos después del temblor, a las 18:36 horas, se registró una réplica de 5.9 que volvió a causar alarma entre los capitalinos. El Sismológico informó que, hasta las 18:30 horas, se habían registrado 59 réplicas y una hora más tarde sumaban 22 réplicas. Los primeros reportes indican que se registran daños materiales en comunidades como Jamiltepec, Oaxaca, y en Tlayacapan, Morelos. También en la iglesia de Atzala, en Puebla. Colima, Hidalgo, Guerrero, Tabasco y Edomex informaron de manera preeliminar que no registraron ningún daño. Comentarios comentarios Previous Post Pandillero abre fuego contra dos menores Next Post Invitan a disfrutar carrera sin riesgo

