Armenta y Peñuelas reviran a Silva Calles

La venta de parcelas que se está dando en los ejidos de la Mesa Arenosa y las perforaciones de pozos en los mismos, corresponden a decisiones de los ejidatarios y de los propios Comisariados, dijeron los líderes de las organizaciones campesinas. Juan Armenta Magaña y José Mariano Peñuelas Andrade, presidentes de la Asociación Municipal de la Pequeña Propiedad y el Comité Regional Campesino Número 8, respectivamente, respondieron así a Carlos Silva Calles, quien se preguntó por qué no defienden a los ejidatarios de El Fronterizo que están malbaratando las tierras, y por qué no se oponen a las perforaciones que se vienen haciendo en la parte Sureste de la Mesa Arenosa por la Familia Viveros, propietaria del empaque Las Cumbres. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Buscan reclutar a jóvenes en empresas Next Post Abre Consulado ventanilla de solicitudes para becas

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.