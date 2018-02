Apuntan a joven desde otro carro

Mientras el país se encuentra conmocionado por la tragedia en la preparatoria de Parkland, en Florida, donde el miércoles un adolescente causó la muerte de 17 personas, y el debate del control de las armas de fuego vuelve a ser tendencia; en Yuma, un joven le apuntó con un rifle a una chica mientras transitaba por la Cuarta Avenida el viernes pasado. La victima conducía hacía el Norte un auto Toyota Camry, blanco, alrededor de la 1:57 de la mañana, cuando de repente, a la altura de la cuadra 1300 al Sur de la Cuarta Avenida, se le emparejó un vehículo, y un pasajero le apuntó con un rifle. La afectada salió de la Cuarta avenida y el vehículo sospechoso continuó hacia el Norte. De acuerdo a información proporcionada por la vocera del Departamento de Policía de Yuma (YPD, por sus siglas en inglés), la sargento Lori Franklin, el vehículo sospechoso fue localizado y detenido en la cuadra 600 sur de la Cuarta Avenida por oficiales de YPD. Dentro, encontraron a cuatro sospechosos, que fueron detenidos sin incidentes, además de armas, drogas y parafernalia de enervantes. Los sujetos arrestados son: Vincent Shepard, de 26 años; Anthony Shepard, de 27; Gabriel Téllez, de 19, y Chance Solís, de 21. Los cargos que les fincaron incluyen mala conducta relacionada con armas prohibidas, mala conducta con armas, el uso o la posesión de un arma mortal durante la comisión de un delito, mala conducta relacionada con la posesión de armas prohibidas, la posesión de parafernalia de drogas, así como la posesión de marihuana y el contenedor abierto. Comentarios comentarios Previous Post AMLO será terco si gana comicios Next Post Un éxito el congreso estatal

