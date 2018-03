Entre cuestionamientos del PRI y PVEM, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la propuesta para agilizar el conteo rápido. La representación del tricolor informó que valora si impugnar o no el proyecto para que haya conteo rápido a las 23:00 horas del 1 de julio. El INE busca realizar el conteo rápido a partir de los datos de los cuadernillos u hojas de operación, documentos en los que los funcionarios de casilla anotan resultados apenas concluye la contabilidad de los votos. “Tenemos dudas de si no hay una condición entre la rapidez y la exactitud o la certeza de la información”, señaló Mariana Benítez, consejera del Poder Legislativo del partido que abandera a José Antonio Meade. Argumentó que el cuadernillo es, a final de cuentas, un documento de trabajo que está sujeto a errores y no tiene la misma validez que tienen las actas de escrutinio. “No estamos de acuerdo que por la tardanza se sacrifique la certeza”, comentó Claudia Pastor, representante del PRI ante el órgano electoral. El representante del Partido Verde, Fernando Garibay, indicó que sería mejor si el conteo rápido se hiciera con base en las actas de escrutinio y no de las hojas de operación, lo cual llevaría más tiempo. En tanto, los 11 consejeros electorales defendieron la nueva propuesta para realizar el conteo rápido, luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara los cambios aprobados por el INE, que contemplaban una doble apertura de urnas. “No queremos que pase lo mismo que en 2006, que por no dar las tendencias del conteo rápido se alimentó un debate post electoral que duró meses y que hasta la fecha le sigue costando confianza a la democracia”, aseveró el consejero presidente, Lorenzo Córdova. Comentarios comentarios Previous Post Muerto viviente Next Post Indagan por fraude a Selecto Services

