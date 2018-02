Aplicación causa euforia en la red

Seguro lo viste. El fin de semana un ‘juego’ se volvió viral en Facebook: ¿Cómo te verías si fueras del sexo opuesto?’. Miles de personas utilizaron la aplicación, aunque para hacerlo te piden información personal: tu perfil público, fecha de nacimiento, fotos y dirección de correo electrónico, entre otros muchos datos. Si aceptas, le darás acceso a Kueez el permiso para que tenga acceso a todos esos datos, los cuales utilizará para “mostrar contenido promocional relevante; crear bases de datos para realizar modelos de compartimiento; utilizar tu correo electrónico para incluirte boletines y compartir información con otras filiales de la empresa”. En su sitio de internet, la empresa se define como un sitio que se encargará de “brindarte horas de diversión”, a través de juegos, trivias, encuestas, etcétera. Kueez explica que forman parte de la compañía Yoto Media Group, que está en Tel Aviv, Israel. Aunque el dominio www.kueez.com está registrado en Arizona, Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para que no utilicen la información? Ir a Configuración y luego a Aplicaciones. Buscar Kueez y eliminarla. Con ello se evita que siga colectando la información. Comentarios comentarios Previous Post Desérticos atropellan 7-0 al Borussia Dormund Next Post Gobierno de Somerton reconoce a luchadores

