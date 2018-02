Anuncian Feria de Ciudadanía

Varias agencias que brindan servicios en el Condado de Yuma unieron esfuerzos para apoyar de manera gratuita a los residentes que cumplen con los requisitos necesarios para realizar la solicitud de naturalización. Más de 20 voluntarios de Chicanos Por La Causa, Campesinos sin Fronteras (CSF), el Consulado de México en Yuma, la Oficina del Congresista Raúl Grijalva, Arizona Western Collage y por primera ocasión el Comité de Ayudarán a 100 personas con el proceso de naturalización Bien Estar, estarán llenando las solicitudes de naturalización a un máximo de 100 personas, en la primera feria de ciudadanía de 2018, el próximo sábado 10 de marzo en el Centro de Aprendizaje de AWC en San Luis, localizado en el 1340 norte de la Octava avenida. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Cero y van tres... Next Post Aclara Trump oferta de armar a maestros

