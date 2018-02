Anuncia Expo Business Arizona-Sonora 2018

Hermosillo será sede de la Expo Business Arizona-Sonora, donde convergerán las principales industrias de ambas entidades, las cuales podrían concretar nuevas inversiones, anunció el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada. Indicó que se celebrará el 14 y 15 de marzo y es el principal foro de negocios de la Megarregión que impulsan los gobernadores de Sonora y Arizona, Claudia Pavlovich y Doug Ducey, la cual se traduce en una relación comercial y de prosperidad para ambos estados. “Se va presentar un dinamismo muchísimo muy importante, sobre todo va estar enfocado a los sectores de los nichos en los que coincidimos ambos estados, que es el aeroespacial, el automotriz, el minero, la agroindustria, dispositivos médicos, turismo y energías renovables”, comentó. La relación de Sonora y Arizona, resaltó Vidal Ahumada, va más allá de la amistad y empatía entre los equipos y gobernadores, y trae resultados económicos firmes, y seguramente vendrán más. El Subsecretario de Impulso a la Comercialización, Leonardo Ciscomani Freaner, dio a conocer que el Expo Business Arizona-Sonora se realizará en Expoforum, y contará con 124 stands, reuniones B2B, conferencias magistrales, seminarios y talleres y cocteles networking. “Este es un evento binacional, probablemente el más importante del norte de México y sur de Estados Unidos, es una propuesta que tuvo la Secretaría de Economía a bien proponer a la Arizona Commerce Authority, y ellos inmediatamente cuando les dimos la idea tomaron este evento como un hecho”, dijo. Para el foro Expo Business Arizona – Sonora, se espera la asistencia de 3 mil 500 empresarios de ambas entidades, de los cuales el 60% son tomadores de decisiones, 30% influyen y un 10% de asistencia en general. Comentarios comentarios Previous Post Resurge el problema de carreteras rurales Next Post Impacta aumento salario mínimo al Condado de Yuma

