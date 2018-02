AMLO será terco si gana comicios

Andrés Manuel López Obrador afirmó que gobernará con convicción y terquedad para acabar con la corrupción y promover el desarrollo económico del País. Al rendir protesta como candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que su lucha será tan intransigente que rayará en la locura. “El orden no se consigue sólo con el uso de la fuerza, el orden se consigue con la justicia. Soy terco, es de dominio público; necio, obcecado, perseverante, o como suele llamarse a quienes defienden ideales principios o alguna causa”, dijo ante dirigentes locales y nacionales del partido. “Con esta misma convicción actuaré como Presidente de la República, con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción. Lo mismo con perseverancia, con convicción, con intransigencia, vamos a promover el desarrollo de México, va a haber crecimiento y empleo, el mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres”. A mano alzada y por unanimidad, la dirigencia de Morena avaló el registro de López Obrador como candidato presidencial. Delegados e integrantes de las dirigencias nacional y locales se instituyeron en Asamblea Nacional Electiva para ratificar la designación del tabasqueño, en un hotel del Centro de esta ciudad. Comentarios comentarios Previous Post Se fue de paseo en pick up ajeno Next Post Apuntan a joven desde otro carro

