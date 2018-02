Alertan sobre fraudes en venta de vehículos

La División de Motores y Vehículos (MVD por sus siglas en inglés) del Departamento de Transporte de Arizona (ADOT), advirtió a los consumidores sobre posibles fraudes a la hora de comprar un automóvil. De acuerdo a la vocera de ADOT, Lourdes Lerma, MVD Yuma ha estado recibiendo en los últimos meses solicitudes de placas para carros cuyo título tienen el sello “solo exportación”, lo que significa que fueron comprados por un distribuidor de otro estado o un país extranjero y no pueden venderse legalmente en Arizona. “Esto complica el proceso que resulta tardado y costoso para el consumidor, quien deberá pagar los impuestos estatales que no se pagaron al momento de la venta del mismo en la subasta”.Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Dice Palafox que SLRC es 'pan comido' Next Post Confirman evento Sonora Rally 2018

