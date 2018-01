Agradece del Toro a sus monstruos

Por fin se pudo. Le costó 25 años, pero Guillermo del Toro se llevó el primer Golden Globe de su carrera por La forma del agua.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood le dio al mexicano el Globo a Mejor director, y el Gordo, con todo ese carisma que lo caracteriza, llegó al escenario y entregó un discurso que inspirará a todos los que estamos persiguiendo sueños:

“Desde la niñez le he sido fiel a los monstruos. He sido salvado y absuelto por ellos, porque los monstruos, creo, son los santos patronos de nuestras imperfecciones, y encarnan la posibilidad de fallar y vivir.

“Por 25 años he creado pequeños y extraños cuentos hechos de movimiento, color, luz y sombras, y en tres ocasiones, estas fábulas extrañas me han salvado la vida. Una fue con El espinazo del diablo, otra con El laberinto del fauno y ahora con La forma del agua.

“Porque como directores, estos trabajos no son solo registros en una filmografía; hemos hecho un trato con un diablo particularmente eficiente que nos cambia tres años de nuestras vidas por una entrada en IMDB, y estas cosas son biografía y son vida. Quiero agradecerle a la Asociación de la Prensa Extranjera, a Fox Searchlight y no estaría aquí –bajen la música, esto me tomó 25 años, denme un minuto– No estaría aquí de no ser por mi elenco y equipo de producción […] Les agradezco. Mis monstruos les agradecen.”

La Forma del Agua, que se estrenará el 12 de enero en cines mexicanos, cuenta la historia de Elisa (interpretada por Sally Hawkins), una mujer muda que se enamora de una criatura marina a principios de la década de los 60.

El filme recibió siete nominaciones al Globo de Oro, más que cualquier otra película este año, y ganó en septiembre pasado el León de Oro, máximo premio del Festival Internacional de Cine de Venecia.

