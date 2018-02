Agentes ‘resucitan’ bebé de 24 meses

Agentes de la Patrulla Fronteriza dejaban la estación de Tucson el fin de semana pasado cuando se encontraron con una mujer con una niña de 2 años que tenía una emergencia médica cerca de la intersección de Golf Links y South Swan roads. El primer agente en la escena se enteró de que el niño sufrió de una convulsión y no estaba respirando. El agente uso su radio para pedir servicios médicos de emergencia y su compañero agente paramédico, Michael Meshier, escuchó el llamado y respondió. Meshier observó al niño dentro del vehículo e inmediatamente tomo acción. Sacó a la niña del asiento del carro y acostó boca abajo, usando la gravedad para limpiar su vía respiratoria de mocos y saliva. Después administró oxígeno concentrado para ayudar a la respiración y la conciencia de la niña. Otros técnicos médicos de emergencias de la Patrulla Fronteriza también llegaron a la escena y monitorearon el estado de la niña hasta que llegó el Departamento de Bomberos de Tucson. La mujer eligió llevar a su hija a un hospital local para una evaluación adicional. Comentarios comentarios Previous Post ECOS DEPORTIVOS Next Post Accidente fatal

