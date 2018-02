Advierten peligro de nuevos pozos

La demanda de agua simultánea que harán los cultivos de trigo y algodón en los próximos meses, es un problema serio, pero más serio todavía será si el rumor que circula sobre futuras concesiones se confirma, declaró el productor del ejido Independencia, José Luis Murillo Batierra. El triguero de tradición que en el presente ciclo Primavera-Verano incursionará también en el algodonero, se refirió a las 40 nuevas concesiones de pozos profundos que se menciona serán liberadas para perforar en la Mesa Arenosa. “Es un secreto a voces que ya todo el campesinado conoce, pero que nadie quiere abordar con responsabilidad, porque falta información”, dice el ejidatario que ha mostrado una postura en contra de las perforaciones en la parte Sur de la Mesa del Desierto. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Derrota anticipada Next Post Incautan 156 libras de droga

