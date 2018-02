Advertencia de Roberto Villegas

La advertencia que lanzó Roberto Antonio Villegas a los Módulos de Riego de Colonias Nuevas, no sólo debe poner a temblar a sus directivos, sino también a los de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), porque el aceptar participar como árbitro en este caso, inmediatamente los de usuarios de los canales Independencia y Reforma tratarían de hacer lo mismo. Para quienes no han abordado este tema, primeramente el profesor Inocencio Pérez Arizaga, como presidente del organismo 22, amenazó a los consejeros de los Módulos sanluisinos, de exponer el caso en la asamblea de la SRL si no acceden a la alternancia en el canal Revolución. Por ello, Roberto Villegas, que se está estrenando como vocal propietario y representante de los Módulos sanluisinos en el Comité Hidroagrícola de la Cuenca Noroeste que alberga a todos los Distritos de Riego de Sonora, le responde al mentor diciéndole que si Sonora se queda sin representación en la SRL, formaría su Unidad de Riego para administrar el agua aquí mismo. Esto de ninguna manera conviene a los usuarios de Colonias Nuevas, sencillamente porque el agua que utilizan la conduce el Canal Revolución que atraviesa todo el Valle de San Luis. Más clara la explicación, el Revolución forma un “T” en el ejido Lagunitas, cerca del punto conocido como “El Barrote”, naciendo el Canal que lleva este mismo nombre, y que alimenta al Módulo 22, mientras que su afluente, el Revolución, sigue su camino hacia el Sur hasta llegar al organismo número 21. Como se puede ver, los dos alimentadores cruzan tierras de San Luis, donde los usuarios locales en un momento determinado podrían tomar medidas que afectaran a sus similares de Colonias Nuevas. Esta advertencia de “Robertín”, como le dicen, es una medida que desde hace mucho tiempo se ha analizado y considerado, sobre todo cuando en Distrito de Riego que tiene su sede en Mexicali, toma medidas que afectan a San Luis. En cada ocasión que los directivos asestan un golpe a San Luis, como fue la reducción de los 10 mil millares al Módulo 1 cuando fue presidente Benito Muñoz Vázquez, ya fallecido, se retoma esta posibilidad. Otro golpe que se dio, fue cuando a San Luis un Diputado federal logró para los tres Módulos 10 millones de pesos, pero no los bajaron por la Sagarpha por temor a que se los quitara el Gobierno de Guillermo Padres, acordándose entonces hacerlo a través del Distrito de Riego 014, quien les quitó 4 millones nomás por la triangulación. En estos casos es cuando se dan de topes no ser autónomos. Pero de acuerdo a lo que dice Roberto Villegas, si los de Colonias Nuevas llevan el caso a la Asamblea de la SRL para que todos los Módulos los apoyen en su pretensión, no estarán dejando otra opción más que formar la Unidad de Riego. Una Unidad de Riego no es formar otro Distrito de Riego, pero sí le da la autonomía para manejar el agua como mejor le convenga. Qué quiere decir esto, que San Luis recibiría de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) su propia cuota para distribuirla en los tres Módulos. Como se quiera ver, esto vendría a ser una separación de San Luis del Distrito de Riego, lo que conllevaría a tocar otros puntos colaterales que hacen más complejo el caso. Para evitar todo esto, es oportuno que los directivos de la SRL analicen fríamente los pros y los contras de este caso que ha crecido y que a medida que se acerca el cambio de administración, toma mayor fuerza. Lo cierto es, que Roberto Villegas ya puso sobre la mesa la carta mayor que tiene San Luis para defenderse de lo que considera el despojo de su posición en la SRL. ***** Por cierto, Roberto fue elegido vocal propietario en el Comité Hidroagrícola de la Cuenca Noroeste, gracias al respaldo de todos los representantes de los Distritos de Riego de Sonora, Recibiendo la estafeta del también sanluisino Oscar Romo, quien permaneció un año en la responsabilidad, donde se distribuyen los recursos a los propios Distritos y éstos a su vez a los Módulos que tienen cada uno. Por cierto, en la reunión del viernes se dijo que ya tienen disponibles 84 millones, de los cuales 77 se destinaran al programa de modernización de los Distritos, y el resto para acciones menores. Comentarios comentarios Previous Post Policía identifica a autor de tiroteo en Somerton Next Post Incrementan grupos de odio con Trump

