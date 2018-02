Aclara Trump oferta de armar a maestros

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este jueves su propuesta sobre armar a los profesores de las escuelas estadounidenses al explicar que sería el personal docente entrenado el responsable del armamento al interior de los centros educativos. “Nunca dije ‘dar pistolas a los maestros’ como se dijo en las noticias falsas de CNN y NBC. Lo que dije fue lo mejor de lo mejor del mundo, 20% de los maestros, muchos, pronto podrían regresar a la escuela con malas intenciones”, escribió el Mandatario la mañana de este jueves en Twitter. “A los maestros altamente capacitados también les gustaría ayudar a combatir a los cobardes que hacen esto. Más activos a menor costo que guardias. Una escuela ‘libre de armas’ es un imán para las personas malas. ¡Los ataques terminarán!”, continuó. El Presidente detalló que, de acuerdo con la historia, un tiroteo en una escuela dura en promedio 3 minutos, mientras que la respuesta de los servicios de emergencia tarda en el llegar de 5 a 8 minutos, tiempo en el que los profesores armados podrían resolver el problema de manera instantánea. “Si un potencial ‘tirador enfermo’ sabe que en una escuela hay varios profesores preparados con armas que dispararán inmediatamente, el enfermo nunca atacará la escuela. Los cobardes no irán allí… problema resuelto. Debe ser ofensivo, ¡la defensa por sí sola no funcionará!”, añadió el republicano. La serie de tuits del Mandatario se produjo un día después de una reunión con estudiantes de la escuela preparatoria de Florida donde un ex alumno mató a 17 personas la semana pasada. Durante el encuentro, uno de los padres destacó la idea de armar a maestros y personal administrativo con armas de fuego ocultas, lo que el Presidente aseguró que sería un punto que se discutiría a detalle, por lo que pidió a los presentes que levantaran la mano aquellos que estuvieran a favor de la propuesta. “Si tuvieran un maestro experto en armas de fuego, podría terminar el ataque muy rápido”, afirmó el Mandatario. Tras explicar su propuesta de armar a maestros, Donald Trump también afirmó que enfocará sus esfuerzos en el mejoramiento del sistema de verificación de antecedentes para la adquisición de armamento en Estados Unidos. “Presionaré enérgicamente las verificaciones exhaustivas de antecedentes con énfasis en la salud mental. ¡Aumentar la edad para comprar armas a 21 años y acabar con la venta de dispositivos (bump stocks)! El Congreso está listo para finalmente hacer algo sobre este tema, ¡espero!”, señaló Trump en Twitter. Comentarios comentarios Previous Post Anuncian Feria de Ciudadanía Next Post Se defienden algodoneros de sanciones

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.