Abogado de Trump pagó a actriz porno

El abogado personal del Presidente Donald Trump aceptó que pagó 130 mil dólares de su propio dinero a una actriz porno que supuestamente tuvo un encuentro sexual con el Mandatario en 2006. Michael Cohen señaló en un comunicado al diario The New York Times que ni la Organización Trump ni la campaña presidencial del actual Mandatario le reembolsaron el pago que le realizó a Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford. "El pago a la señorita Clifford fue legal y no una contribución o gasto de campaña de nadie", expresó. Cohen relató al diario que hizo una declaración similar ante la Comisión Federal Electoral en respuesta a una denuncia interpuesta por Common Cause, un grupo de vigilancia ética del Gobierno. La organización había solicitado a la Comisión Federal que investigara el origen del pago de 130 mil dólares y determinara si representaba una contribución excesiva de campaña. "Las acusaciones en la denuncia no se respaldan en hechos y no tienen mérito legal", señaló Cohen al Times. Previamente, el diario Wall Street Journal reportó el mes pasado que, en 2016, Cohen arregló un pago por 130 mil dólares a Clifford para que se abstuviera de revelar el supuesto encuentro sexual con Trump durante la campaña presidencial.

