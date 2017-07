30 mil maestros sin título

La SEP estimó que unos 30 mil maestros laboran en aulas y no tienen titulo profesional. Muchos maestros, especialmente en las normales, tienen plaza y experiencia pero no titulo o cedula. El subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, comentó que era una cuestión de obtener un pedazo de papel pero aun así era un asunto que se tenia que resolver ya que era incorrecto que alguien que ya terminó no tenga la debida autorización para ejercer y tenga una plaza. El objetivo, aseguró, es regularizar a los 30 mil maestros que actualmente no cuentan con su título.

