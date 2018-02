PARA ECOS DEPORTIVOS. LA JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2018, LO MÁS SORPRESIVO FUE EL TRIUNFO DEL TIBURÓN ROJO DEL VERACRUZ SOBRE PUMAS 2-1…..Así de sencillo, lector distinguido, ni duda cabe que para los Tiburones Rojos del Veracruz, este triunfo ante los punteros de la tabla general, PUMAS, (antes de este partido), fue como un tanque de oxígeno, pues de antemano el aficionado a este deporte de las patadas, sabe que esta oncena, es fuerte candidata para el descenso, pero volvamos mejor a este pasado cotejo, en donde un PUMA confiado recibió el par de (pepinos), fue hasta entonces cuando los jugadores del PUMA quisieron reaccionar con dos que tres llegadas, logrando solamente acercarse al empate que no llegó, con este valiosísimo triunfo el conjunto del Puerto de Veracruz, más que los tres puntos, es que están recibiendo una tremenda bocanada de oxígeno puro, ojalá esta oncena del puerto de Veracruz, empiece a carburar y por ende, alejarse del fantasma que los persigue del descenso, gran triunfo del TIBURÓN. ¡Ah!, además de ganarle al puntero de la tabla general, los mandó al tercer lugar y punto…..EL REBAÑO SAGRADO CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA, SACARON ESCALOFRIANTE EMPATE ANTE EL GALLO BLANCO DEL QUERÉTARO…..Así fue, lector, quizás simpatizante del conjunto de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, a decir verdad, Gallos Blancos del Querétaro se adueñaron de las acciones en el primer tiempo, inclusive se fueron al descanso con un gol a su favor, ya en el arranque de la parte complementaria, un CHIVAS más revolucionado, logró el empate en los botines de su goleador Alan Pulido, este segundo tiempo fue para los ahijados del “Pelado” Matías Almeyda, todo parecía indicar que los campeonísimos CHIVAS, sacarían el resultado y por ende los tres puntos que los pondrían dentro de la pelea de conseguir el ansiado boleto a gran fiesta de la Liguilla, pero ¿qué crees, lector aguantador?, que al minuto novena el Gallo Volvió a cantar y anidó el esférico en la cabaña del arquero Rodolfo Cota para el 2-1 a favor de los Queretanos, pero en los minutos de compensación, en jugada de riñones de Alan Pulido, consiguieron el agónico empate a dos goles por bando, con este resultado las cosas para el conjunto de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, simple y sencillamente no tiene resultado favorable, quizás sea dentro de lo anímico del conjunto rojiblanco, que quiere decir con esto, que la oncena del pueblo, tendrá que seguir echándole el resto a sus próximas actuaciones, esto, si es que desean cerrar fuerte este torneo CLAUSURA 2018 de la desangelada Liga Futbolera MX y punto…..EL INVICTO PELEADOR TIJUANENSE CAMPEON DE LOS GALLOS, LUIS “PANTERITA” NERY, JURA QUE VOLVERÁ A DERROTAR AL JAPONES YAMANAKA POR LA VÍA DEL KO….Así lo hizo saber en su última rueda de prensa. Mencionó que irá a tierras Japonesas, a demostrar que es un verdadero campeón, oye fino lector, chécate este dato, este peleador, que ostenta el título de los Gallos, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, de sus últimos doce combates, ha logrado despachar por la vía del KO a diez, ¿qué quiere decir con esto?, que realmente sabe lo que trae en sus puños, para demostrarlo, se ha metido de lleno al gimnasio para que el próximo 1ro de marzo, llegar en óptimas condiciones a territorio nipon, en donde estará dando la revancha al pugilista Yamanaka. Oye, lector aguantador, este fuerte ponchador tijuanense, habló tan confiado y mirando su historia, ECOS Deportivos no duda para nada, que el mexicano regresará con su título de los Gallos del Consejo Mundial de Boxeo y punto… Nuestro espacio ya no dio más. Entonces, mejor te invito, lector distinguido, el día de mañana a otro comentario más…. Dios mediante y punto. Comentarios comentarios Previous Post Rangel’s va por la igualada Next Post Agentes ‘resucitan’ bebé de 24 meses

